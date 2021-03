Illegale Fischerei sichtbar machen: 30 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände gelten als überfischt. Nichtnachhaltige Fischereimethoden zerstören das wohl wichtigste Ökosystem der Welt. Was in den riesigen Weiten der Ozeane tatsächlich vor sich geht, besonders auf hoher See, war bisher schwer zu kontrollieren. Die unabhängige Organisation Global Fishing Watch erstellt jetzt mit Satellitendaten "Echtzeit-Karten", auf denen Fischereiaktivitäten verfolgt werden können. Die Daten stammen unter anderem von Funksignalen und Schiffslichtern. So ist jederzeit erkennbar, wo und wie lange in Fischfanggebieten gefischt wird und ob Trawler illegal in Schutzzonen fischen. Der Zugang zu den Karten ist öffentlich.