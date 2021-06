Mehr Solaranlagen auf Berliner Dächern: Der Solarausbau in Berlin soll deutlich beschleunigt werden: Das Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag das "Solargesetz Berlin". Es verpflichtet private Eigentümer, bei der Errichtung von Neubauten und bei der Dachsanierung bestehender Gebäude eine Photovoltaikanlage zu installieren und zu betreiben. Auf den Berliner Dächern gebe es ein erhebliches Solarpotenzial, das bislang kaum genutzt würde, so die Senatsverwaltung. Die Energieerzeugung in Berlin könne so deutlich klimafreundlicher gestaltet werden. Im Januar 2023 tritt das Gesetz in Kraft.