Streng nach den Vorgaben der Impfkommission wurden all jene geimpft, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht in ein Impfzentrum können. Möglich war das, weil die Ärzte als mobile Impfteams registriert wurden. 75 Praxen stehen schon bereit. Kritik gab es übrigens keine an dem Vorstoß. "Chapeau“!