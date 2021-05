Weltweit bedroht der Klimawandel unsere Küsten - Urlaubsregionen, die aber natürlich vor allem die Heimat vieler Menschen sind. Bereits im Jahr 2100 könnte der Meeresspiegel vielerorts einen Meter höher liegen als heute. Um Leben an der Küste auch in Zukunft zu ermöglichen, tüfteln Forscher*innen und Küstenbewohner*innen an neuen Konzepten. Darum geht es diese Woche in der plan-b-Doku "Kampf gegen die Flut - Küstenschutz gegen Klimawandel".