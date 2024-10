Jugendgewalt - so kann man sie stoppen

Wie die besonders gut funktioniert, hat das Projekt "Artificial Eye" in Österreich erforscht: In Foren, sozialen Medien, Onlinespielen und über Streaming-Dienste nehmen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Kontakt mit Jugendlichen auf. Nicht nur in Großstädten, sondern auch in vernachlässigten ländlichen Regionen bietet das Konzept der digitalen Jugendarbeit neue Chancen, mit abgehängten und gewaltbereiten Jugendlichen in Kontakt zu kommen.