was wäre ein Morgen ohne eine gute Tasse Kaffee? Wenn Sie nicht gerade zu den passionierten Teeliebenden gehören, werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass ohne Cappuccino, Latte Macchiato oder schlicht den Duft und Geschmack eines aromatischen Filterkaffees nichts geht. So ist mir bei den guten Nachrichten, die es auch diese Woche wieder gab, eine Meldung besonders ins Auge gesprungen, die sicherlich nicht zu den ganz großen Lösungen gehört, mir persönlich aber doch recht wichtig erschien: Forschende haben in Westafrika eine Kaffeepflanze wiederentdeckt, die dem Klimawandel trotzen kann. "Stenophylla" heißt das fast vergessene Gewächs.