Heiß begehrt: Kaffee der Zukunft | Das Gute zum Wochenende

Kolumbien arbeitet an seinem Ziel, die Abholzung des Regenwaldes auf Null zu senken. Und immerhin, es wird zwar noch immer abgeholzt: 79.256 Hektar Wald gingen 2023 verloren - eine Fläche so groß wie die US-Metropole New York. Doch das sind 36 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im kolumbianischen Amazonas-Gebiet konnte die Abholzung sogar um 38 Prozent gesenkt werden. Präsident Gustavo Petro unterstrich auf der Nachrichtenplattform X