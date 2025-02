Das Gute zum Wochenende: Sand als Energiespeicher

Guten Morgen,

Die zwei kennen sich seit ihrer Kindheit und planen ungefähr genauso lange, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Als junge Bauingenieure haben sie einen Geistesblitz: "Wir haben viel experimentiert, wie wir Strom aus Wind und Sonne für später aufheben können und haben herausgefunden: Am besten eignet sich Sand", erinnert sich Tommi. Also bauen sie eine Art Silo und füllen es mit Sand. Der wird durch Solarenergie auf bis zu 600 Grad erhitzt und kann die Energie monatelang speichern. In einer finnischen Kleinstadt werden damit schon Häuser, Firmen und ein örtliches Schwimmbad geheizt.