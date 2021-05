Wenn also sogar beim hochemotionalen Thema Auto ein Umdenken einsetzt, öffnen sich für die Politik völlig neue Wege. Beispiel Paris. Da wird der Individualverkehr aus der historischen Innenstadt verbannt und das schon bis 2022. Auch Kolumbiens Hauptstadt Bogota arbeitet an neuen Verkehrskonzepten. Nicht nur, dass dort die größte Elektrobus-Flotte des amerikanischen Kontinents zum Einsatz kommt, mehr Elektro-Lastenfahrräder sollen künftig für eine drastische Verringerung der Kleintransporter in der Stadt sorgen, für weniger Lärm und bessere Luftverhältnisse.