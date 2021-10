Wirtschaftswachstum durch Klimaschutz

Szenario Zwei klingt anders und das ist die gute Nachricht: Die Volkswirtschaften werden in Richtung CO2-Neutralität umgebaut. Das erfordert zwar hohe Investitionsanstrengungen, der wirtschaftliche Nutzen ist am Ende aber größer, durch vermiedene Schäden und neue wirtschaftliche Chancen. Die Berechnung sieht bis 2070 viele hunderttausend neue Jobs in der Energiewirtschaft. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Jahrzehnt nach 2040 wird zunächst jedes Jahr um 0,8 Prozentpunkte höher ausfallen. Deutschland ist dann in 2070 um 140 Milliarden Euro bessergestellt als in einer Welt der Untätigkeit.