Essen to go in der Mehrwegverpackung: Ab 2023 müssen Restaurants, Bistros und Cafés Take-away-Speisen und -Getränke auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Das gilt auch für Lieferdienste. Die Mehrwegvarianten dürfen nicht teurer sein als das gleiche Produkt in einer Einwegverpackung. Ausnahmen gelten allerdings für kleinere Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske. Dort kann die Kundschaft allerdings selbst mitgebrachte Behälter auffüllen lassen. Mit der neuen Regelung erweitert die Regierung ab 2022 außerdem die Pfandpflicht auf alle Getränkeflaschen aus Einwegplastik sowie Getränkedosen.