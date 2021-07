Sexismus im Sport: Weil sie längere Hosen getragen haben als von der Europäischen Handball-Föderation vorgesehen, müssen Norwegens Beachhandballerinnen eine Strafe zahlen. Ein Problem, das viele Sportlerinnen verschiedenster Disziplinen kennen: Der Sexismus liegt bereits in den Strukturen des Sports. Wer Sponsoren will, braucht Follower - und wer Follower will, veröffentlicht am besten sexy Posts. Nicht nur die norwegischen Beachhandballerinnen wollen da nicht mehr mitmachen. Auch Ruderin Michaela Staelberg kritisiert das System deutlich - und hat mit unserer Autorin Susanne Rohlfing über die "Nackte-Haut-Falle" gesprochen.