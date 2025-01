Das Gute zum Wochenende: Anders Ackern fürs Klima

was kommt dabei heraus, wenn unterschiedliche Interessensgruppen mit dem Ziel "Wir lösen das jetzt!" an ein Problem herangehen? Ganz Erstaunliches, wie wir bei unseren Nachbarn in Dänemark sehen können. Dort einigten sich kürzlich Bauern, Naturschützer und die Regierung - übrigens ein breites Dreier-Bündnis - auf eine weitreichende Agrarwende ab dem Jahr 2030.