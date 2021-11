Kohle entsalzt Meerwasser: Ein Block aus gepresstem Kohlenstaub, in dem Baumwollfäden eingearbeitet sind, kann Meerwasser entsalzen. Dieses Verfahren haben Forscher*innen an der King Abdullah University of Science and Technology erprobt. Dabei wird Meerwasser von den Fäden aufgesaugt und verdunstet an der porösen Oberfläche des Kohleblocks. Ein darüber angebrachter Kondensator verwandelt den Dampf in Trinkwasser. Die Anlage produziert Frischwasser für nur rund ein Drittel der Kosten heutiger solarer Entsalzungsanlagen und eignet sich besonders für Dürreregionen.