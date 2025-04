Das Gute zum Wochenende: Hoffnung im Kampf gegen Krebs

Guten Morgen,

eine Krebsdiagnose ist zunächst einmal ein großer Schock, der nur sehr schwer zu verdauen ist. Fast die Hälfte der Deutschen erkrankt im Laufe des Lebens an Krebs. Aber es gibt Menschen, die unermüdlich gegen die Krankheit kämpfen und auch Anlass zur Hoffnung geben.

Je früher Krebs erkannt wird, desto besser stehen die Chancen, ihn erfolgreich zu behandeln. Ein wichtiger Fortschritt könnte Forschenden am Institute of Cancer Research in London gelungen sein - sie veröffentlichten diese Woche die Ergebnisse einer Studie, wonach einfache Speicheltests geeigneter als herkömmliche Bluttests sind, um zu bestimmen, ob ein Mann ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs hat.