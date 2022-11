Das Gute zum Wochenende : Wenn Fake Food zur Good News wird

Inzwischen arbeiten Unternehmen in vielen Ländern, darunter Singapur, Großbritannien und die Schweiz an der Entwicklung von künstlichem Fleisch. In den USA steht ein Unternehmen vor der Markteinführung mit Labor-Hühnerfleisch, nachdem die US-Lebensmittelbehörde gerade grünes Licht dafür gab. Vielleicht kann das alternative Fleisch in der Ernährungswende ja das werden, was die Erneuerbaren für die Energiewende sind.