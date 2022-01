Und sogar für den Ersatz von Palmöl gibt es Hoffnung. Bäckermeister Ludovic Gerboin und Chemiker Thomas Brück haben sich zusammengetan, um aus altem Brot etwas Neues zu entwickeln. Dafür röstet der Bäcker sein unverkauftes Brot vom Vortag, zermahlt es und liefert es an die TU München. Dort stellt das Team von Thomas Brück mit Hilfe spezieller Hefe ein Öl daraus her. Aus 120 Kilo Alt-Brot werden so bis zu 75 Liter Öl. Das kostengünstige "Hefeöl" ist gleich doppelt nachhaltig: Zum einen verhindert es Lebensmittelverschwendung, zum anderen kann es das hochumstrittene Palmöl ersetzen. Das visionäre Öl nutzt Gerboin in seiner Bäckerei für die Herstellung von Croissants, Krapfen und Co., doch die Idee wächst: Noch in diesem Jahr sollen in einer neuen Anlage 100.000 Liter "Hefeöl" für die Lebensmittelindustrie entstehen.