KI hilft gegen Plastikmüll: Bis zu 23 Millionen Tonnen Plastikmüll landen in Flüssen, Seen und in den Ozeanen. Um die Bestandsaufnahme des Kunststoffabfalls in den Meeren zu optimieren, setzt ein Forschungsprojekt auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei soll die Technik künftig an Überwachungsflugzeugen installiert werden, um Müllabfälle zu erfassen. Erste Testflüge liefen zufriedenstellend, meldet das Deutsche Forschungszentrum für KI in Oldenburg.