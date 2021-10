Erster BBC-Moderator mit Downs-Syndrom: Zum Moderatorenteam des BBC-Kinderfernsehens "CBeebies" gehört in Zukunft auch ein junger Mann mit Down-Syndrom. Wie der Sender per Twitter mitteilte, soll George Webster bald in dem Programm "CBeebies House" zu sehen sein. In einem Clip des Senders sagte der 20-Jährige: "Ich bin so stolz und freue mich so sehr darauf, loszulegen".