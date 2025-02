Das Gute zum Wochenende: Hilfe in der Not

Hilfe in der Not: Diese Ideen retten Leben

es ist schon eine Weile her: 1969 wird der neunjährige Björn Steiger auf dem Nachhauseweg von einem Auto angefahren. Jemand ruft die Polizei an, um einen Krankenwagen zu bestellen. Etwas anderes gibt es damals nicht. Es dauert 57 Minuten. Das Kind stirbt. Björns Eltern starten daraufhin eine Initiative, um mit einer direkten Nummer schnellere Hilfe zu ermöglichen. Ihr Einsatz war erfolgreich.

Seit 1991 gilt die 112 in allen EU-Mitgliedsstaaten. Es gibt sogar einen "Europäischen Tag des Notrufs 112" - er ist am 11.2. Wie schnelle Hilfe andernorts ohne eine solche Nummer funktioniert, zeigt die bewegende plan b-Reportage "Intelligente Lebensretter":

"Ich denke, dass wir Millionen von Leben verbessern können, dass wir Gutes bewirken können", sagt Tom Plümmer. Der junge Deutsche hat den "Wingcopter" entwickelt: eine Drohne mit zwei Metern Spannweite, halb Helikopter, halb Flugzeug. Damit lassen sich in Windeseile Medikamente, Impfstoffe und Hilfsmittel transportieren - oft lebensrettende Einsätze in entlegenen und oft schwer zugänglichen Gegenden, wie im afrikanischen Malawi.

Per GPS finden die Drohnen ihr Ziel. Ein Transport mit dem Auto über endlose, unbefestigte Straßen würde viel zu lange dauern.

Mit Trumps geplantem Kahlschlag bei der Hilfsorganisation USAID fiele der größte Geldgeber für internationale, humanitäre Hilfsprojekte aus. Eine Katastrophe für Millionen Betroffene weltweit. Kleine, private Initiativen wirken im Vergleich wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber dennoch retten sie Menschenleben.

Der Kardiologe Carsten Israel zeigt diese private Initiative. Im Ev. Klinikum Bethel in Bielefeld setzt er jeden Tag Herzschrittmacher ein. Die meisten Geräte überleben ihre Träger*innen. Normalerweise werden sie den Toten entnommen und teuer entsorgt - während Menschen in ärmeren Ländern sterben, weil sie sich keinen Herzschrittmacher leisten können.

Carsten Israel will Schluss machen mit dieser Vergeudung. Er sammelt gebrauchte Geräte, entkeimt und implantiert sie aufs Neue. In Ostafrika operiert der Chefarzt Herzkranke ehrenamtlich in seinen Ferien: "Dass wir da Leuten helfen, dass sie überhaupt noch leben - das ist so etwas Tolles!" Der kleinen Mercy hat der deutsche Arzt eine Kindheit geschenkt. Ohne ihn hätte sie ihren 14. Geburtstag nie gefeiert.

Bleiben Sie hoffnungsvoll! Ein schönes Wochenende wünscht

Ihre Annette Hoth, Redakteurin plan b

Was noch gut war diese Woche

Zahl der Niedriglohnjobs gesunken: In den letzten zehn Jahren nahm die Zahl der Niedriglohnjobs um 1,3 Millionen ab, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das liegt vor allem an der Einführung des Mindestlohns. Zu den Geringverdienenden zählen Personen, die einen Bruttostundenlohn von 13 Euro haben.

Aufschwung beim Ausbau der Windenergie: Vor knapp 15 Jahren ging in Deutschland der erste Hochsee-Windpark an den Start. Seitdem ist Offshore-Windenergie immer wichtiger geworden. Im vergangenen Jahr wurden 73 neue Windräder vor der Küste gebaut. Insgesamt kamen fast sechs Prozent des Stroms, der in Deutschland produziert wurde, von Windparks in der Nord- und Ostsee.

Keine Pelzfarmen mehr in Norwegen: Seit dem ersten Februar sind in Norwegen Pelzfarmen verboten, um den Tierschutz zu stärken. Für die Tierhalter gab es eine Entschädigung. Seit Jahren geht die Nachfrage an Pelzen zurück. Die Produktion hat sich halbiert. Die EU will nun über ein generelles Verbot beraten.

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Immer häufiger setzen Trockenheit und Stürme den Wäldern zu. Nur noch jeder fünfte Baum ist gesund. Mit neuen Ideen kommen klimaresiliente Bäume zurück in die Natur und auch in unsere Städte. In der plan b-Doku Jeder Baum zählt zeigen wir Bäume an Häuserfassaden, lernen Auwälder kennen und forsten Wälder in Italien auf.

