Das Gute zum Wochenende: Mehr Schutz für das Meer

Guten Morgen,

die griechische Regierung hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Fischerei mit Grundschleppnetzen in den Meeresschutzgebieten des Landes verboten wird. Griechenland wird damit in dieser Hinsicht zum Vorreiter in der EU . Mit Blick auf den Schutz der Tiere und der Artenvielfalt ist das eine bedeutende Entscheidung, denn diese Art der Fischerei, bei der das Netz hinter einem Boot auf dem Meeresboden entlang gezogen wird, hat fatale Folgen für die Natur.

Die griechischen Meeresschutzgebiete sollen zudem um 80 Prozent wachsen und umfassend überwacht werden, um das Verbot durchzusetzen. Fast 800 Millionen Euro will die Regierung für die Maßnahmen zum Schutz der Meere in den kommenden Jahren ausgeben. Dazu gehört die Entfernung der Hälfte des Plastikmülls in griechischen Gewässern bis 2030. Bedenkt man, welche Schäden dieser Müll anrichtet - unter anderem durch die immer größere Menge an Mikroplastik - kann man die Entscheidung als einen ersten wichtigen Schritt betrachten.