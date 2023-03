Das Gute zum Wochenende : Das Meer als Lebensraum schützen

Bei den Vereinten Nationen in New York wird gerade ein Hochseeabkommen verhandelt. Es soll die Grundlagen schaffen, um unter anderem weitere Meeresgebiete langfristig zu schützen und die Nutzung der Meere, vor allem der "hohen See" - also dem Gebiet außerhalb der Zuständigkeiten von Staaten - besser zu regeln und zu überwachen. Die sogenannte Hohe See umfasst 60 Prozent aller Meere, die bislang völlig ungeschützt sind.