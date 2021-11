Zuletzt haben Untersuchungen gezeigt, dass "Ocean Farming", also Meeresfarmen, die sich auf Algenzucht spezialisieren, maßgeblich zum Klimaschutz beitragen. Wenn zum Beispiel "Ozeanbauern" in den USA etwas weniger als fünf Prozent der US-Gewässer für den Anbau von Algen verwenden würden, könnten sie laut einem Bericht der Weltbank schätzungsweise 135 Millionen Tonnen Kohlenstoff (entspricht etwa dem CO2-Jahresverbrauch aller New Yorker Einwohner) reinigen. Bleibt zu wünschen, dass sich weitere Staaten in Glasgow zu mehr Meeresschutz entschließen.