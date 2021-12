Hilfe aus der Luft: Bei Herzstillstand ist schnelle Hilfe überlebenswichtig. Aber gerade in abgelegenen Gebieten und Dörfern oder in freier Natur, kann es länger dauern, bis professionelle Retter eintreffen. An der Technischen Universität München haben Studierende jetzt den Prototyp einer Lebensrettungsdrohne vorgestellt. Sie fliegt autonom mittels Künstlicher Intelligenz und hat einen Defibrillator an Bord, der dann vor Ort über Seile heruntergelassen wird. So können auch medizinische Laien helfen und die Überlebenschance des Kranken deutlich erhöhen.