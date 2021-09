Und wie es im großen Stil anders geht, sieht man an Wien. Die Stadt reagiert auf die junge autolose Generation. Der Blick auf die Wiener Singlehaushalte im Alter von 18 bis 35 zeigt: Die Zahl der Autolosen stieg zuletzt auf 72 Prozent. In dem Stadtteil "Seestadt Aspern", einem der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, wird ein "Modal Split" angestrebt. Das bedeutet, dass der größte Teil der Mobilität mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Transportmitteln erfolgen soll. Neue Bus- und Straßenbahnlinien sind dazu in Planung. Lastenräder und E-Bikes können an mehreren Stellen ausgeliehen werden. Die Mobilitätsmischung sieht in dem Stadtteil nur noch 20 Prozent Autoverkehr vor. Die Devise: Heute planen wir eine Stadt für die nächsten 200 Jahre.