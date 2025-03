Das Gute zum Wochenende: Nachhaltiges Gärtnern

Guten Morgen,

der Frühling ist da, nicht nur kalendarisch. Die Tage werden länger, die Vögel zwitschern morgens wieder und die Pflanzen kehren langsam aus der Winterruhe zurück. Erste Arbeiten im Garten und auf dem Balkon stehen an. Wenn das auch noch nachhaltig geschieht, schafft das mehr biologische Vielfalt für Mensch, Tier und Klima.

Nachhaltige Ideen für Balkon, Garten und Stadt 06.07.2023 | 29:43 min

Gemüse in seiner ganzen Fülle lässt sich auch auf engstem Raum anbauen, das stellt Melanie Öhlenbach seit 2013 auf ihrem sechs Quadratmeter großen Balkon unter Beweis. Sie wurmte, wie wenig ökologisch es ausgerechnet in der grünen Branche zugeht. Das zu ändern, treibt sie bis heute an. In Büchern, ihrem Blog und in Workshops erklärt sie, wie man Obst und Gemüse plastikfrei anbauen kann, arbeitet mit recycelten Pflanzgefäßen und torffreier Erde. Sie gibt Tipps für heimische Pflanzen, um Insekten, Bienen und Schmetterlingen anzulocken. Diese sind wichtige Bestäuber und dienen als Nahrung für verschiedene Tiere wie Igel oder Vögel.

Plätze zum Leben, Lachen und Machen 08.02.2024 | 29:47 min

Gärtnern ist nicht nur was für Menschen mit Eigenheim. In Millionenmetropolen wie Berlin ist es jedoch oft schwer, freie Flächen für Schrebergärten zu finden. Deshalb werden Gemeinschaftsprojekte immer beliebter, sogar an ungewöhnlichen Orten. Robert Shaw vom "Prinzessinnengarten Kollektiv" hatte eine außergewöhnliche Idee. Ließe sich nicht auf einem Friedhof Gemüse anbauen? Dort gibt es Freiflächen und Grün. Zu seinem Erstaunen, sagte der Friedhofsverband zu. Denn auch Friedhöfe leiden unter Kostendruck. Der Deal lautete Friedhofspflege gegen Pachterlass für die Beete. Und so entstand ein neuer Gemeinschaftsgarten, der allen offensteht: zum Säen, Pflanzen und Ernten.

Diese Gartenarbeit hat auch positive Effekte auf unsere Gesundheit. Die körperliche Tätigkeit in der Natur ist vergleichbar mit Kardio- oder Ausdauertraining. Zusammen mit dem Sonnenlicht senkt es den Blutdruck und wirkt sich positiv auf das Herz aus, wie Studien zeigen. Außerdem werden dabei verschiedene Muskelgruppen aktiviert und trainiert. Rund 330 Kalorien werden bei einer Stunde Gartenarbeit verbrannt. Für viele wirkt die Arbeit in der Erde und die Farbenpracht des Gartens meditativ und hilft somit beim Stressabbau. Das sorgt für gute Laune. Beim gemeinschaftlichen Gärtnern kann man außerdem neue Kontakte knüpfen und so das soziale Miteinander stärken.

Selbst gepflanzt, schmecken Salat, Tomaten und Co. sowieso am besten.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende im Freien.

Ihre Grit Cross, Redakteurin plan b

Was noch gut war diese Woche

Baugenehmigungen steigen: Nach zuvor jahrelang sinkenden Werten ist die Zahl der Baugenehmigungen im Januar zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Es wurde der Bau von 18.000 neuen Wohnungen genehmigt. Das sind knapp 7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Besonders erfreulich, 62.500 Sozialwohnungen seien im vergangenen Jahr gefördert worden, was ein Anstieg von 26 Prozent verglichen mit 2023 bedeutet.

Bessere Zahngesundheit: Immer mehr Menschen in Deutschland haben dank Vorsorgemaßnahmen kariesfreie Gebisse. Laut Mundgesundheitsstudie sind 78 Prozent der älteren Kinder kariesfrei und auch bei den Erwachsenen zwischen 35 und 44 Jahren halbierte sich die Zahl der von Karies betroffenen Zähnen auf 8. Nur 5 Prozent der Menschen über 65 Jahren sind komplett zahnlos. Das ist ein Rückgang von 80 Prozent seit 1989.

Finnland am glücklichsten: Zum achten Mal in Folge ist laut Happiness Report der Vereinten Nationen Finnland das glücklichste Land. Deutschland hat sich leicht verbessert auf Platz 22. Experten und Einheimische loben einstimmig Finnlands überwältigende Natur und das starke Sozialsystem. Ähnliches gilt für Dänemark, Island und Schweden auf den folgenden Plätzen.

Quelle: ZDF

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Immer noch gilt Gleichberechtigung oft nur auf dem Papier. Weltweit setzen sich Frauen für Frauen ein, um veraltete Strukturen zu durchbrechen und einander zu unterstützen.

"plan-b"-Doku "Starke Frauen" erleben wir drei engagierte Vorkämpferinnen: In der-Dokuerleben wir drei engagierte Vorkämpferinnen:

Auch im Jahr 2025 gilt Gleichberechtigung oft nur auf dem Papier. Weltweit setzen sich Frauen für Frauen ein, um veraltete Strukturen zu durchbrechen und einander zu stärken. 18.03.2025 | 29:45 min

Zusammengestellt von Grit Cross.