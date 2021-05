auch da tut sich etwas und das ist gut so, könnte man dieser Tage ausrufen, wenn Produzenten veganer Burger oder von Hafermilch plötzlich zu "Shootingstars" am Aktienmarkt werden. Und, wenn an der deutschen Börse der Dax (Deutscher Aktienindex) einen "grünen" Bruder namens Dax ESG zur Seite gestellt bekommt, bei dem der Name "ESG" quasi Programm ist, denn "E" steht für Environment (Umwelt), "S" steht für Social (Soziales) und "G" steht für Governance (gute Unternehmensführung). Die gelisteten Unternehmen müssen sich zu bestimmten Vorgaben verpflichten, z. B. weniger CO2-Ausstoß, Verzicht auf Kraftwerkskohle oder Produkte wie Tabak, Kernenergie und Waffen.