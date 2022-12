"Nachhalten", gerne in der Kombination "zu treuen Händen nachhalten", war schon im Mittelalter in der deutschen Rechtssprache gebräuchlich und hatte eine ganz wesentliche Bedeutung: Nachhalten war dort also Vorsorge für die Zukunft als ein Rechtsverhältnis. Nähmen wir es heute mit dem Wort und seiner Bedeutung so ernst, wäre unsere Erde nicht zu einer billigen Rohstoffquelle degradiert. Denn lässt man den Menschen an vielen Stellen außen vor und vertraut auf die Natur, was eine ganz zentrale Forderung auf all den oben genannten Gipfeln ist, passiert Erfreuliches. Nachhaltigkeit bahnt sich ihren eigenen Weg.