Acht bis zwölf Millionen Tonnen Plastik gelangen jährlich über die Flüsse in die Weltmeere. Diese Methode will das Problem da beseitigen, wo es auftritt. Denn wenn die Plastikflut erst die Ozeane erreicht, sorgen Sonne, Wind und Strömungen dafür, dass der Plastikmüll in Kleinstpartikel zerfällt und zu einer noch größeren Gefährdung für Mensch und Tier wird.