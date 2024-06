Das Gute zum Wochenende: Erfolg beim Schutz der Natur

Guten Tag,

nach langem Hin und Her haben nun endlich die EU-Staaten in dieser Woche dem umstrittenen Renaturierungsgesetz zugestimmt . Zwar musste es im Verhandlungsprozess abgeschwächt werden, um die notwendige Mehrheit zu erreichen, und doch ist es ein wichtiger Schritt: Bis 2030 müssen 20 Prozent der intensiv genutzten Land- und Meeresgebiete renaturiert werden. Das bedeutet, dass zerstörte Landschaften wie Moore, Wälder und Auenlandschaften wiederhergestellt werden müssen.

Solche intakten Landschaften und Ökosysteme sind unverzichtbar, um den Klimawandel und seine Folgen zu bremsen. Bei Starkregen-Ereignissen wie jüngst in Bayern und Baden-Württemberg helfen Auenlandschaften, Wasser aufzunehmen und das Hochwasser-Risiko zu verringern

Moore bilden zwar nur drei Prozent der weltweiten Landfläche, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoffdioxid wie alle Wälder der Welt zusammen.

Der finnische Klimatologe Tero Mustonen setzt sich schon seit Jahren dafür ein, Moore zu erhalten und zu renaturieren. In seiner Heimat Nordkarelien wurde das Linnunsuo-Moor jahrzehntelang zerstört, um dort Torf abzubauen. Mustonens Organisation Snowchange half der lokalen Bevölkerung, den verantwortlichen Energiekonzern zu verklagen und erhielt Recht.

Der Torfabbau musste beendet werden - zum ersten Mal in der finnischen Geschichte. Mittlerweile ist das Moor wieder ein Rückzugsort für zahlreiche Vogel- und Säugetierarten geworden.

Immer mehr Unternehmen werben mit "klimaneutralen" Produkten. Doch viele Angebote entpuppen sich als Mogelpackungen ohne Umweltnutzen. Klimaschutz per Etikett - was ist dran?

Ähnlich wie Moore sind auch Mangrovenwälder Feuchtgebiete, die riesige Mengen CO2 speichern. Ihr Erhalt und ihre Renaturierung müssen ebenfalls oft gegen mächtige Firmen und Politiker erkämpft werden. Die junge Angolanerin Fernanda Samuel wuchs an der Küste auf und beobachtete, wie dort die Flamingos immer weniger wurden, je mehr die Mangrovenwälder abgeholzt wurden.

Diese Beispiele zeigen einmal mehr, dass der Erhalt unserer Natur eines der wichtigsten Güter ist. Dass diese Erkenntnis auch in der Politik praktisch umgesetzt wird, bietet Anlass zur Zuversicht.

Was noch gut war diese Woche

Ehe für alle in Thailand: Mit großer Mehrheit hat der thailändische Senat ein Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe verabschiedet. König Maha Vajiralongkorn muss dem Gesetz noch zustimmen. Dann wäre Thailand das erste südostasiatische Land, das die Ehe für alle erlaubt.

Massenamnestie in Maryland: Der Gouverneur des US-Bundesstaats Maryland, Wes Moore, hat 175.000 Menschen begnadigt, die in der Vergangenheit wegen geringfügiger Delikte im Zusammenhang mit Marihuana verurteilt wurden. Die Droge ist seit dem letzten Jahr in Maryland legalisiert.