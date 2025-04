Diamanten mit gutem Gewissen | Das Gute zum Wochenende

Guten Morgen,

Es gibt zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren. Bei beiden fällt im Vergleich zum Bergbau nur minimaler Abfall an, auch der Wasserverbrauch ist bei den "gezüchteten" Steinen wesentlich geringer. Zwar wird bei der Laborvariante viel Energie benötigt, laut Studien aber nur halb so viel wie beim Schürfen nach natürlichen Diamanten. Einige Hersteller setzen dabei schon auf Ökostrom oder kompensieren den Energieverbrauch.

Experten rechnen damit, dass die Beliebtheit der künstlichen Steine in den nächsten Jahren gerade bei jüngeren Käuferschichten weiter zunimmt. Inzwischen denken einige in der Schmuckbranche um, wie der "Fairtrade-Goldschmied" Jan Spille aus Hamburg. In unserer plan b-Dokumentation "Grünes Gold" begleitet ihn die Filmemacherin Jasmin Cilesiz nach Sri Lanka. Dort überzeugt er sich vom nachhaltigen Abbau von Saphiren in einer sogenannten "Ecomine".