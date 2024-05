Das Gute zum Wochenende: Zwölf Punkte für Schweden

600 Kilometer weiter nördlich hat sich eine ganze Kleinstadt auf einen Favoriten verständigt: die Müllreduzierung. In Eskilstuna wurde bereits vor neun Jahren das erste Recycling-Kaufhaus der Welt eröffnet. Alles, was die 65.000 Bürger und Bürgerinnen nicht mehr brauchen, von Möbeln über Kleidung und Fahrräder bis hin zu Elektrogeräten, wird hier aufbereitet und wieder verkauft. Und für den Rest hat Vesa Hiltula, Chef der Abfallwirtschaft von Eskilstuna, ein ausgeklügeltes System entwickelt: Jeder Haushalt trennt seinen Müll in sieben verschiedenfarbigen Tüten. "Du warst in der Schule, hast einen Führerschein", sagt er. "Dann kannst Du auch sortieren!"