Das Gute zum Wochenende: Wie Städte cooler werden

In der spanischen Stadt Santiago de Compostela haben Stadtplaner festgestellt, dass Unkraut in Pflastersteinritzen die Bodentemperaturen um bis zu 28 Grad senken kann. All diese Maßnahmen helfen nicht nur gegen Hitzestress, sondern auch dabei, Regenwasser besser aufzufangen, den Feinstaub zu reduzieren und Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Grünflächen, auch in der Stadt, werden binnen kürzester Zeit Treffpunkt von Insekten, Vögeln oder Fledermäusen.