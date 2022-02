Bisher hielt sich die Entwicklung von Wellenkraftanlagen in Grenzen. Einige Start-Ups betreiben Testanlagen in Griechenland oder vor Hawaii. Das Potenzial aus den Gezeiten-Unterschieden ist enorm. Die Internationale Energie Agentur (IAE) geht davon aus, dass mit der Kraft der Wellen circa 2.500 Terrawattstunden an regenerativer Energie gewonnen werden können. Das ist ein Zehntel des weltweiten Stromverbrauchs (Stand 2020). Die Welt ist zu 72 Prozent von Ozeanen bedeckt, das Meer bietet also viele Möglichkeiten, beim Erreichen der Klimaziele und der CO2-Reduzierung zu helfen. [Was Sie zur Erderwärmung und ihren Folgen wissen müssen.]