In der Fachsprache heißt das: rotationskinetischer Speicher (RKS). Im Vergleich zu anderen Stromspeichern, die zum Beispiel elektro-chemisch funktionieren, sind diese fast wartungsfrei und büßen mit der Zeit ihre Leistung nicht ein. In Boxberg in der Oberlausitz steht eine frühe Testversion. In wenigen Jahren soll der Prototyp und danach das erste Modell für den Markt entstehen. So könnten sich die Speicherprobleme großer Windkraftanlagen bald in Luft auflösen.