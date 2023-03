Das Gute zum Wochenende : Ein Lichtzeichen fürs Klima

Auch in einem anderen Zusammenhang gehen heute Abend die Lichter aus: Mit der Earth Hour soll rund um den Globus ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt werden. In 192 Ländern werden jeweils um 20:30 Uhr die Lichter ausgeknipst, wie in Berlin am Brandenburger Tor, in New York am Empire State Building und am Taj Mahal in Indien. In Deutschland haben 480 Städte und Gemeinden zugesagt, an der "Stunde der Erde" teilzunehmen. "Die Klimakrise macht keine Pause im Angesicht anderer Krisen. Sie schreitet unaufhörlich voran, während die fossile Energiekrise schnelle Antworten erfordert.