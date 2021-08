Während viele Sendungen im Vorfeld der Bundestagswahl zeigen, was alles schiefläuft, wo dem Wahlvolk der Schuh drückt, und was die Politik bisher versäumt hat zu tun, geht die konstruktive ZDF-Dokumentationsreihe "plan b" die großen Herausforderungen positiv an: Was funktioniert schon, wo geht was in Deutschland, wer hat die zukunftsweisenden Ideen? In drei Teilen à 30 Minuten trifft Reporterin Antonia Lilly Schanze engagierte Menschen und lässt sich zeigen, was mit guten Ideen alles möglich ist. Zusammen mit ihr erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer Mut, Kreativität und Aufbruch: "Da geht was, Deutschland!" ist ab sofort in der ZDF-Mediathek.