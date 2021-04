Corona-Impfungen: Zweiter Rekordtag in Folge - Durch die Beteiligung der Hausärzte an den Corona-Impfungen nahm die Impfkampagne diese Woche deutlich an Fahrt auf. Am Donnerstag wurden in Deutschland 719.927 Dosen verabreicht – noch mehr als am Mittwoch, als 668.799 Dosen gespritzt wurden. Hier finden Sie eine Übersicht über die Anzahl der bisher in Deutschland geimpften Menschen.