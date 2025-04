Das Gute zum Wochenende: Wenn Fußgängerschutz zum Maßstab wird

Was waren die Folgen? Bürgermeister Lores ist noch immer im Amt. Der Einzelhandel hat profitiert, die Umwelt dank weniger CO2-Emmissionen auch, und die Unfallrate ist deutlich gesunken. Kinder spielen unbekümmert auf den Straßen oder gehen alleine durch die Stadt zur Schule, ohne Sorgen der Eltern. Das Allerwichtigste aber, was das Beispiel Pontevedra lehrt, ist die gegenseitige Rücksichtnahme, der Respekt füreinander in einer Stadt, in der die schwächsten Verkehrsteilnehmer am wichtigsten genommen werden. Pontevedra ist inzwischen Vorbild für eine grundlegend veränderte Mobilitäts- und Verkehrspolitik . Und inspirierte auch Metropolen wie Barcelona, Helsinki, Zürich oder Paris, die immer fußgänger- und fahrradfreundlicher werden. Studien belegen den Erfolg solcher Maßnahmen. Denn es gibt weniger Unfälle, Verletzte und Getötete, weniger Luftverschmutzung, weniger Verkehrslärm und Stau und mehr Lebensqualität.