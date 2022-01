Glasfenster als Solarkraftwerk: Photovoltaikanlagen auf dem Dach kennen wir, Solarzellen auf dem Balkon ebenfalls. Inzwischen gibt es in der Provinz Utrecht den Solar-Radweg und in Barcelona in einem Park den Solar-Gehweg. Ein alternatives Solarmodul hat das US-amerikanische Start-up "Ubiquitos Energy" entwickelt, nämlich "Solar-Fenster". Das sind transparente Solarpaneele, die wie gewöhnliche Fenster aussehen. Das Licht wird aufgefangen, in Elektrizität umgewandelt, über Leitungen im Fensterrahmen weitergeleitet, um dann in das Gebäude eingespeist zu werden. Solche Solarfenster sind noch deutlich teurer, könnten aber langfristig wertvolle Energielieferanten sein. Erste Pilotprojekte laufen im US-Bundesstaat Colorado.