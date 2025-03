Das Gute zum Wochenende: Warum Vogelzwitschern Stress abbaut

Guten Morgen,

ist Ihnen beim letzten Frühlingsspaziergang das laute Vogelgezwitscher aufgefallen? Und haben Sie sich gut dabei gefühlt? Dann könnte das an der beruhigenden Wirkung von Vogelstimmen liegen ...

Studien zeigen, dass Naturgeräusche dem seelischen Wohlbefinden helfen. Jüngst kam etwa eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung zu dem Schluss, dass sechs Minuten Gezwitscher pro Tag die mentale Gesundheit positiv beeinflussen - ganz gleich, welcher Vogel singt. Eine mögliche Erklärung für den positiven Effekt von Vogelstimmen sehen die Forschenden darin, dass diese unterschwellig mit einer intakten natürlichen Umgebung in Verbindung gebracht werden. Dadurch wird die Aufmerksamkeit von psychischen Belastungen abgelenkt und das Gefühl von Sicherheit oder Geborgenheit vermittelt.

Schon in früheren Tagen wussten die Menschen: Wenn ein Vogel friedlich singt, lauert keine Gefahr. Außerdem war das morgendliche Tirili ein Zeichen dafür, dass der Winter vorbei ist und damit die Zeit des Hungerns. Kein Wunder also, dass so mancher das ganze Jahr über digitale Vogelgesänge zum Einschlafen nutzt oder den Lichtschalter im Badezimmer mit einer entsprechenden Geräuschkulisse koppelt. Auch im medizinischen Bereich wird untersucht, ob Zwitscherboxen die Patienten etwa im Notaufnahmebereich beruhigen - und wie sich der Beruhigungseffekt sonst noch gewinnbringend ins reale Leben übertragen lässt.