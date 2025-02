Das Gute zum Wochenende: Wechseljahre. Raus aus der Tabuzone

Guten Morgen,

Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen - viele Frauen leiden unter Beschwerden in den Wechseljahren. Werden sie nicht richtig behandelt oder unterstützt, kann sich die Leistungsfähigkeit der Frauen verringern. Laut einer Studie der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin reduziert jede vierte Frau wegen der Wechseljahre ihre Arbeitszeit, jede fünfte über 55 Jahren will früher in Rente gehen. Dabei ist die Wirtschaft auf ihre Arbeitskraft angewiesen, denn Frauen im Alter von 45 und 59 Jahren bilden die größte weibliche Beschäftigungsgruppe überhaupt und um die gilt es sich zu kümmern.

In Großbritannien gibt es seit 2022 eine Menopausen-Strategie, die von 30 Prozent der Unternehmen umgesetzt wurde. Dazu gehören Extrakrankentage für Frauen in der Menopause oder banale Dinge wie Ventilatoren am Arbeitsplatz oder atmungsaktive Arbeitskleidung, beispielsweise in Krankenhäusern. Mithilfe von Apps bieten die Arbeitgeber Tipps und Aufklärung an, außerdem schulen sie die Führungsebene zum richtigen Umgang.

In Zeiten von Fachkräftemangel haben auch in Deutschland erste Unternehmen erkannt, wie wichtig es ist, Frauen in den Wechseljahren unterstützen. So gibt es bei Vodafone oder SAP Informationsveranstaltungen und Beratungsgespräche oder flexible Arbeitszeitmodelle.

Während in der medizinischen Ausbildung die Wechseljahre eher stiefmütterlich behandelt werden, gibt es immer mehr Frauen, die sich für eine Enttabuisierung der Wechseljahre stark machen. In Podcasts, Büchern oder auf Social Media klären Gynäkologinnen wie Dr. Sheila de Liz oder Dr. Katrin Schaudig darüber auf, was im Körper der Frau ab 40 passiert. Ernährung, Bewegung aber auch Hormonersatztherapien können Abhilfe und Erleichterung bei starken Beschwerden schaffen. Eine Behandlung mit körpereigenen Östrogenen kann Osteoporose verhindern und vermutlich auch Erkrankungen wie Demenz entgegenwirken.

Zusammen mit einer Gruppe von Unterstützerinnen haben sich de Liz und Schaudig das Ziel gesetzt die Wechseljahre auf die gesundheitspolitische Agenda zu setzen. Mit ihrer Initiative #wirsindneunmillionen- denn 9 Millionen Frauen in Deutschland sind zwischen 40 und 55 Jahre alt- wollen sie Ihr Anliegen auch in die Politik bringen. Im deutschen Bundestag gibt es zaghafte Ansätze sich mit einer nationalen Menopausen-Strategie zu beschäftigen. Doch da ist sicher noch viel Luft nach oben.

Aufklärung, Prävention, bessere medizinische Ausbildung und Unterstützung am Arbeitsplatz sind laut der Initiative die Grundlage für die Frauengesundheit von morgen.

Gesetz zum besseren Schutz von Frauen vor Gewalt: Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grüne und Union haben sich auf ein Gesetz geeinigt, dass einen Rechtsanspruch auf Schutz garantieren soll. Die Länder werden verpflichtet, Schutz- und Beratungsangebote zu schaffen. Dafür sollen sie über einen Zeitraum von 10 Jahren 2,6 Milliarden Euro vom Bund erhalten.

Weniger junge Krebstote: Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Krebserkrankungen sind bei den unter 40jährigen um ein Drittel gesunken, teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltkrebstags mit. Neben den klassischen Behandlungsmethoden Operation, Chemo- und Strahlentherapie tragen Früherkennung, neue Therapieformen und Impfungen zum Rückgang der Zahlen bei.

Remote arbeiten im Traumland: Neuseeland erlaubt Touristen ab sofort, während ihres Aufenthalts zu arbeiten, vorausgesetzt, der Arbeitgeber sitzt in einem anderen Land und zahlt dort das Gehalt. Neuseeland will so einen neuen Markt für sich erschließen. Touristen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land. Durch eine Arbeitsbewilligung können sie länger bleiben und mehr Geld in die Kassen spülen.

Güterverkehr verursacht viele umweltschädliche Emissionen. Mit wasserstoffbetriebene LKW oder Elektrobooten setzen einige Visionäre auf eine neue Form des Güterverkehrs.

Güterverkehr verursacht viele umweltschädliche Emissionen. Mit wasserstoffbetriebene LKW oder Elektrobooten setzen einige Visionäre auf eine neue Form des Güterverkehrs.

