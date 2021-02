Die Niederlande haben deutlich günstigere Nebenkosten beim Erwerb von Wohneigentum. Dort müssen höchstens drei Prozent der Kaufsumme für Grunderwerbsteuer, Makler- und Notargebühren einkalkuliert werden, also 9.000 Euro bei einem 300.000-Euro-Haus. In Deutschland wären je nach Bundesland 30.000 bis 45.000 Euro an Nebenkosten zu zahlen.