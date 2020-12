einfach mal allen Frust von 2020 loswerden - wäre das nicht schön? In New York City haben sie dafür eine Lösung gefunden: Am "Good Riddance Day" (heißt so viel wie "Auf-Nimmerwiedersehen-Tag") schreiben Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute negative Erinnerungen aus dem Jahr auf einen Zettel, der anschließend geschreddert wird. So ist man dann symbolisch die alten Sorgen los und kann unbeschwert ins neue Jahr starten. Die Tradition feiern die New Yorker schon seit 14 Jahren, sie basiert auf einem lateinamerikanischen Brauch.