Update am Abend: Von Google, Spionage und einem Attentat

Guten Abend,

es wird spannend. Wir reden hier gleich von zwei Revolutionen, Sex und Spionage. Einmal von Google. Einmal von Karl Lauterbach. Einmal von einem rätselhaften Freudenhaus. Und wir sprechen von einem Wortmonster von 41 Zeichen, passt mit ein bisschen Glück in ihre Zeile auf'm Display: Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz - das Wichtigste vom Tage, aber kurz.

Google krempelt kräftig seine Suche um - die KI übernimmt

Bevor sie jetzt anfangen zu googeln, was der Suchmaschinen-Gigant umstürzen will - wir sortieren es. Bisher spuckt Google vor allem eine Liste von Weblinks aus. Das endet.

Nutzer erhalten fortan in vielen Fällen erstmal Überblicke zu ihren Suchanfragen, die eine KI erstellt hat. Frühere Tests zeigten, das die Resultate vielfältiger seien und die Menschen tatsächlich auch die angezeigten Seiten anklicken würden. Das sagt der Konzern.

Weiß wohl alles: Google. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auch geradezu revolutionär: Die KI macht offenbar komplexe Suchanfragen möglich, bei denen Nutzer mehrere Fragen in einem einzigen Suchvorgang stellen können. So könne man nun in einer Suchanfrage mehrere Fragen stellen - also nicht etwa nur, wo sich Pilates-Studios in Boston befänden, sondern auch, wie man dort hinkommt und ein Zeitfenster bucht.

Wir erledigen das Googeln für sie. Liz Reid, Google-Managerin

Der neue Dienst startet erst in den USA , Europa soll folgen.

So sollen Kliniken besser werden - was bedeutet das?

Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz - ein Wortmonster. Karl Lauterbach nennt es eine Revolution (noch eine hier im Update). Was bedeutet die Krankenhausreform? Grob destilliert:

Das Ziel: weniger wirtschaftlicher Druck, mehr Spezialisierung und einheitliche Qualitätsregeln

Das Problem: Es gibt Versorgungslücken auf dem Land, Überangebote in den Städten

Die Lösung: Neue Vergütung, kleinere Kliniken, Finanzspritzen fürs Personal.

Frage: Was bedeutet das alles für mich?

Karl Lauterbach: Mit dem interaktiven Krankenhaus-Atlas machen wir die Qualität der Krankenhäuser transparenter und stärken so die individuelle Entscheidung der Patientinnen und Patienten.

ZDFheute: Bleiben Sie gesund. Alles weitere zur Reform erklärt unser Kollege:

Kabinett billigt Vorhaben : Was bedeutet das alles für mich? Das Kabinett hat die umstrittene Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach gebilligt. Das ist geplant. von Dominik Rzepka FAQ

Die Rente ist sicher ...

... und sicher auch verdient. Irgendwann. Nur wann? Nur wie? Das deutsche Rentensystem macht den Politikern Sorge. Stichwort demographischer Wandel. Nun glaubt die FDP die Lösung im schwedischen Modell gefunden zu haben. Die Schweden haben das von den Liberalen geforderte flexible Rentenmodell.

Menschen arbeiten freiwillig länger, weil es sich für sie lohnt, weil sie Lust dazu haben. Christian Dürr, FDP-Fraktionsvorsitzender

Wusste damals schon: Die Rente ist sicher. Ob der einstige Arbeitsminister Norbert Blüm auch bei Google zu Schweden gesucht hätte? Quelle: dpa

Und was macht jetzt Schweden anders als Deutschland?





Alle - auch Beamte und Selbständige - zahlen ins Rentensystem ein.

Es gibt keine starre Altersgrenze für den Rentenbeginn.

Das Modell setzt mehr auf Anlagen am Kapitalmarkt. Der kurze Check:





Kapitalgedeckte Altersvorsorge - lässt sich das deutsche System umbauen? Der lange Check und ob es auch in Deutschland möglich wäre:

Kölner Bordell: Sex, Geldwäsche, China-Spione?

Schon mal das "Pascha“ in Köln gegoogelt? (Archivfoto) Quelle: Imago

Was ein Dreiklang. Ist das Kölner "Pascha" mehr als ein Bordell? Europas größtes Laufhaus steht im Verdacht, außer einem Bordell auch Schleuserhafen, Geldwaschmaschine und Herberge für chinesische Spione gewesen zu sein. Eine spannende Geschichte, die unserer Kollege aus NRW eingetippt hat:

Wenn Politiker anfangen zu singen ...

... landen sie selten in den Albumcharts. Sie tun es aber immer wieder. Nun hat auch US-Außenminister Antony Blinken ein Lied zum Besten gegeben. Neil Youngs "Rockin' in the Free World" zupfte der Politiker auf der Gitarre und sang den Refrain dazu. Ob diese Version zum Ohrwurm wird? Hören Sie selbst:

Drücken Sie auf den Button, dann singt der Außenminister Blinken für Sie. 15.05.2024 | 1:23 min

Vorsicht, Cannabis anbauende Besitzer einer Gartenlaube

Es klingt so einfach: In der eigenen Gartenlaube ein paar Hanfpflanzen anbauen, ab und zu ernten. Ab in die Tüte. Ist so aber verboten, sagt das Gesundheitsministerium.

Der Anbau von Cannabis im Kleingarten ist in der Regel nicht erlaubt. Der Anbau in Kleingärten sei nur dann okay, wenn die anbauende Person dort einen Wohnsitz innehat, sagte ein Ministeriumssprecher. "Das ist in der Regel nicht der Fall." Also nicht okay, okay liebe Cannabis anbauende Besitzer einer Gartenlaube?

Da wachsen jetzt keine Erdbeeren. Google-Recherche: Es ist eine Hanfpflanze. (Archivfoto) Quelle: Imago

Was noch wichtig ist

Attentat in der Slowakei: Der Ministerpräsident der Slowakei, Robert Fico, ist angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mann soll festgenommen worden sein. Die Tatumstände sind unklar. Was bisher bekannt ist:

Ministerpräsident der Slowakei : Nach Schüssen: Robert Fico in Lebensgefahr Der Ministerpräsident der Slowakei, Robert Fico, ist angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. mit Video

Lage im Nahost-Konflikt

Anlegestelle vor Küste des Gazastreifens: Eine vom US-Militär gebaute provisorische Anlegestelle für Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist nach Angaben des Pentagons bald betriebsbereit.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj sagt alle Auslandsreisen ab: Der ukrainische Präsident Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für die kommenden Tage alle Auslandsreisen abgesagt. "Wir sind unseren Partnern dankbar für ihr Verständnis", hieß es.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Grafik des Tages

Genießen Sie Ihren Abend!

Kai Budde und das gesamte ZDFheute-Team