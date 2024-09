Update am Abend: Grenzkontrollen und Überschwemmungen

Guten Abend,

Grenzkontrollen auf dem Weg nach Deutschland. Relikte aus einer Zeit, die wir in Europa eigentlich hinter uns gelassen hatten. Doch um irreguläre Migration einzudämmen, gibt es sie ab heute wieder - vorerst für die nächsten sechs Monate. Das Schengen-Abkommen erlaubt das in bestimmten Situationen, unter anderem, wenn "die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit in einem Mitgliedstaat ernsthaft bedroht" ist.