Update am Abend: Stop & Go an Grenzen, in Wien und im Klima

Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen, Freizügigkeit ist das Schlagwort. Damit ist in Deutschland spätestens seit vergangenem September Schluss. Um irreguläre Einwanderung in den Griff zu bekommen, wird an unseren Grenzen wieder - stichprobenhaft - kontrolliert. Eigentlich geht das nach EU-Recht nur vorübergehend und als Reaktion auf eine ernsthafte Bedrohung, im März sollten die Kontrollen wieder eingestellt werden.

Heute allerdings hat die Bundesregierung klargemacht: Die Grenzkontrollen werden um ein halbes Jahr verlängert. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte diesen Schritt mit dem Erfolg, den die Kontrollen bislang gehabt hätten. So habe es 47.000 Zurückweisungen an den Grenzen gegeben. Zudem seien 1.900 Schleuser festgenommen worden.

Die Bundespolizei wird die verlängerten Kontrollen also "weiterhin gezielt und je nach den aktuellen Sicherheitserfordernissen" vornehmen. Sagt ihre Chefin, Innenministerin Nancy Faeser . Reisende, Pendler und Lkw-Fahrer sollten "so wenig wie möglich beeinträchtigt" werden. Trotzdem: Wer Pech hat, für den gibt es an der Grenze erstmal einen Stopp.

Keine Pause macht derweil der Wahlkampf - in dem das Thema Migration spätestens seit Aschaffenburg volle Fahrt aufgenommen hat.

Sind die Grenzkontrollen, Einreiseverbote und Inhaftierungen von Abzuschiebenden mit nationalem Recht und dem Asylrecht der EU vereinbar? Eine Analyse hier im Video:

Wien - Regierung dringend gesucht

Ausgebremst ist dagegen die Regierungsbildung in Österreich. Hier sind am Nachmittag die Koalitionsverhandlungen zwischen rechter FPÖ und konservativer ÖVP endgültig gescheitert. Bei einer Einigung wäre mit FPÖ-Chef Herbert Kickl erstmals ein Kanzler aus den Reihen der Rechtspopulisten ins Kanzleramt eingezogen.

Und jetzt? Eine mögliche Variante wären Neuwahlen bei den Nachbarn. Oder die sozialdemokratische SPÖ rauft sich gemeinsam mit den liberalen Neos zu Gesprächen mit der ÖVP zusammen. Im Januar war das allerdings noch gründlich schiefgegangen. Dritte Möglichkeit wäre schließlich die Einsetzung einer Experten- oder Übergangsregierung durch Bundespräsident van der Bellen.

Die Geschichte der FPÖ hier im Video:

Hunderttausende Tote durch Wetterextreme

Volle Fahrt hat längst auch der Klimawandel aufgenommen. Das zeigt einmal mehr der heute erschienene "Climate Risk Index" von Germanwatch. Mehr als 765.000 Tote durch Wetterextreme und 4,2 Billionen US-Dollar an Schäden hat die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation in den letzten 30 Jahren gezählt.

Unser Kollege Andreas Ewels hat mit Co-Autorin Vera Künzel gesprochen. Die Veröffentlichung der nackten Zahlen ist für sie auch eine Aufforderung an die Staats- und Regierungschefs, bei der Münchener Sicherheitskonferenz auch über den Unsicherheitsfaktor Klimawandel zu sprechen.

Schützenhilfe bekommt sie von einem Kollegen. Tobis Sauer ist Klimaforscher an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Einschätzung zu dem vorgelegten Index:

Dies ist keine Panikmache, sondern durchaus eine sachliche Zustandsbeschreibung. „ Tobias Sauter, Klimaforscher an der HU Berlin

Vor der Bundestagswahl

Rassismus-Vorwurf gegen Kanzler : Scholz soll Berlins Kultursenator Chialo als "Hofnarr" bezeichnet haben. Scholz sagt, der Vorwurf sei "absurd". In der CDU äußern sich einige empört.

Welche Parteien zur Bundestagswahl antreten : 29 Parteien nehmen an der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar teil. Ihre Positionen und Ziele im Überblick.

Lauterbach: "AfD ist eine sich radikalisierende Partei" : Marco Buschmann (FDP) sprach bei "Markus Lanz" über die Radikalität der AfD. Karl Lauterbach (SPD) fragte: "Wieso stimmt ihr dann mit einer solchen Partei Anträge und Gesetze ab?"

Was Grünen-Wählern wichtig ist : Die Bundestagswahl rückt näher. Nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer wären die Grünen - gleichauf mit der SPD - die drittstärkste Kraft.

Lage im Nahost-Konflikt

Lage ist "hochgradig riskant" : Die Waffenruhe in Gaza ist in Gefahr - nicht zuletzt durch Donald Trumps "Ultimatum". Ein Gespräch mit dem Nahost-Experten Jan Busse, der um das Leben der Hamas-Geiseln und der Menschen im Gazastreifen bangt .

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

So sehen die US-Pläne für die Ukraine aus : US-Verteidigungsminister Hegseth hat in Brüssel klare Ansagen zur Lage der Ukraine gemacht. Die Nato-Mitgliedschaft Kiews und die Rückkehr zu alten Grenzen seien "unrealistisch".

Selenskyj würde Gebiete mit Russland tauschen : Der ukrainische Präsident zeigt sich in einem Interview offen für einen Gebietstausch mit Russland, falls Trump Friedensgespräche ermöglicht.

Was darüber hinaus wichtig ist

Wann kommt das Klimageld? Seit Jahren ist es versprochen, beschlossen aber noch immer nicht. Nach der Wahl könnte sich das sehr schnell ändern. Wer künftig aber wie viel Geld bekommt, ist offen.

Champions League

Die Hinspiele in der Playoff-Runde der Champions League: Borussia Dortmund hat am Dienstag mit einem überzeugenden Sieg bei Sporting Lissabon vorgelegt, nun will sich auch Bayern München bei Celtic Glasgow eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen. Hier können Sie um 23 Uhr die Zusammenfassung sehen:

Grafik des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Immer weniger Jugendliche landen wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus . Die Zahlen sagen allerdings nichts über den Alkoholkonsum jugendlicher Menschen aus.

Irreführende Zahl des Tages

8.653

Die einen werden als Kindersoldaten eingesetzt, andere müssen für Armeen als Köche, Dienstboten oder Spione arbeiten; Mädchen werden sexuell missbraucht und zwangsverheiratet: Weltweit gibt es 8.653 "rekrutierte Kinder in bewaffneten Konflikten". Das sind jedoch nur die verifizierten Fälle, die den UN vorliegen. Experten sprechen allerdings von einer Dunkelziffer in den Zehntausenden.

Gesagt

Einige der Dinge, die ich sage, werden nicht korrekt sein und sollten korrigiert werden. „ Elon Musk, Trump-Berater

Tech-Milliardär Musk und US-Präsident Trump legen die Axt an Ausgaben und Größe der US-Verwaltung. Musk verteidigt das - die Wähler bekämen die Reform, für die sie gestimmt hätten.

