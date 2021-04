Auf den griechischen Inseln jedenfalls bereitet man sich vor, man will nicht schon wieder eine für die Wirtschaft so wichtige Saison verpassen. "Covid-frei"- wollen sie werden und damit werben. Dass viele Inseln in Griechenland ziemlich abgelegen und schwer zu erreichen sind, wird dabei zum Standortvorteil. Denn: da es viel zu teuer und umständlich wäre die Impfteams mehrmals anreisen zu lassen, bekommen auf kleineren Inseln einfach alle Einwohner ihre Dosis Hoffnung, die strikte Impfreihenfolge wird aufgehoben.