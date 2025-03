Update am Morgen: Von Truman zu Trump - was kostet Grönland?

Guten Morgen,

Willkommensstimmung wird kaum aufkommen, wenn das Ehepaar Vance heute auf Grönland die amerikanische Pituffik-Militärbasis besucht. Zu viel Unmut hat sich durch die unabgestimmte Ankündigung eines "Kulturbesuches" der Ehefrau des amerikanischen Vizepräsidenten aufgebaut. Das geschrumpfte Minimalprogramm wird daran wenig ändern.

Ob das zerdroschene Porzellan auf diplomatisches Desinteresse, Mangel an Fingerspitzengefühl oder beides zurückzuführen ist, wird kaum zu ermitteln sein. Die Frage dürfte die Grönländer auch herzlich wenig kümmern. Sie wollen sich auf dem gewählten Weg in die größere Unabhängigkeit von Dänemark nicht in die nächste Abhängigkeit begeben.

Dennoch lohnt es sich, einen Blick auf die langjährige Verbindung der Insel zu den Vereinigten Staaten zu werfen. Während des Zweiten Weltkriegs übernahmen die USA die Versorgung Grönlands, weil das von den Nazis besetzte Dänemark diese Aufgabe nicht mehr leisten konnte. Die Amerikaner stationierten Soldaten und bauten mehrere Luftwaffen- und Marinebasen. Nach dem Krieg bot Präsident Truman an, das auch als das "Tor zur Arktis" bezeichnete Grönland für 100 Millionen Dollar zu kaufen, und begründete dies mit der herausragenden sicherheitspolitischen Bedeutung der Insel. Die Dänen lehnten ab, schlossen aber ein umfassendes Verteidigungsabkommen mit den USA ab.

2019 erneuerte Präsident Trump das Kaufangebot. Ohne Erfolg. In seiner zweiten Präsidentschaft hat er nun die Frage zu einem zentralen Baustein seiner Sicherheitspolitik erklärt . Die Methode Trump ist nicht die von Truman. Aber die strategischen Überlegungen sind durchaus vergleichbar und haben durch das wachsende Interesse Russlands und Chinas an Bedeutung sogar gewonnen.

Die Autonomie Grönlands hätte zudem militärische Konsequenzen. Die gut 55.000 Bewohner könnten sich nicht allein verteidigen. Wer, so die Frage, kann und will diese Aufgabe übernehmen? Und zu welchem Preis? Ein schwieriges Terrain. Generalsekretär Rutte hielt sich bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus vielleicht auch deshalb beim Thema Grönland bedeckt. Er wolle sich "aus der Debatte, ob die Insel ein Teil der USA werden sollte, raushalten". Grönland habe aber durch seine Lage eine große Bedeutung für die internationale Sicherheit.

Meine Kollegin Winnie Heescher wird Sie weiter über die aktuellen Entwicklungen informieren. Kommen Sie gut durch den Tag

Susanne Biedenkopf, Leiterin des ZDF-Landesstudios Hessen

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Warum Kiew im russischen Belgorod vorstößt: In der russischen Region Belgorod hat die Ukraine wieder einen Überraschungsangriff gestartet - ein russischer General wurde wohl getötet. Was Kiew mit dem Vorstoß erreichen will.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD: Nach den ersten Beratungen in Fach-Arbeitsgruppen wollen Union und SPD ihre Gespräche nun auf Führungsebene fortsetzen. Ort des Geschehens: die SPD-Zentrale. Mit dabei sind unter anderem Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken (beide SPD).

Arbeitsmarkt-Statistik: Die Bundesagentur für Arbeit legt ihre Monatsstatistik für den deutschen Arbeitsmarkt vor. Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, wird zudem zu Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt Stellung nehmen. Zuletzt hatten die offenen Lehrstellen nicht alle besetzt werden können, weil es zu wenige geeignete Bewerber gab. Experten erwarten bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit im März nur eine leichte Frühjahresbelebung.

Bambushecke zu hoch? BGH will Entscheidung verkünden: Zwei Nachbarn streiten über den Rückschnitt einer mindestens sechs Meter hohen Bambushecke in Hessen. Der Kläger will vor Gericht erreichen, dass seine Nachbarin die Hecke auf drei Meter zurückschneiden und diese Höhe beibehalten muss. In der mündlichen Verhandlung am Bundesgerichtshof ging es im Februar bereits um die Frage, Zwei Nachbarn streiten über den Rückschnitt einer mindestens sechs Meter hohen Bambushecke in Hessen. Der Kläger will vor Gericht erreichen, dass seine Nachbarin die Hecke auf drei Meter zurückschneiden und diese Höhe beibehalten muss. In der mündlichen Verhandlung am Bundesgerichtshof ging es im Februar bereits um die Frage, was eine Hecke ausmacht und ob der Bambus als solche einzuordnen ist.

Was beim Sport passiert

Nach der Nations-League-Pause steigt auch wieder die Bundesliga der Männer. Im Freitagsspiel empfängt zum Auftakt des 27. Spieltags der VfL Bochum (16.) den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen. Anpfiff um 20:30 Uhr.

Grafik des Tages

Quelle: iStock/FreshSplash

Väter nehmen einer Studie zufolge deutlich weniger bezahlte Elternzeit als Mütter. Frauen beziehen im Schnitt 11,6 Monate Elterngeld, Männer nur 2,8 Monate, wie die Bertelsmann Stiftung einer aktuellen Umfrage nach mitteilt.

Der Umfrage zufolge bevorzugen Frauen und Männer eine gleichmäßige Aufteilung der Elternzeit mit je sieben Monaten. 45 Prozent der Frauen und 42 Prozent der Männer seien für dieses Modell, erklärte die Stiftung. 41 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer votierten für das traditionelle Modell mit zwei Monaten Elternzeit für den Vater und zwölf Monaten für die Mutter. Ein knappes Viertel aller Befragten sei dafür, dass der Vater die längere Zeit Elterngeld bezieht.

Gesagt

Raumfahrt ist überall. „ Ausrichter des "Tags der Raumfahrt 2025"

Behaupten zumindest die Ausrichter des "Tags der Raumfahrt 2025". Eigentlich sind es Tage - denn nach heute dreht sich auch noch morgen an vielen Orten in Deutschland alles um die Sterne. Fast hundert Firmen, Forschungseinrichtungen, Sternwarten, Hochschulen und Co. öffnen ihre Türen für interessierte Laien. Auf der Webseite des Aktionstags können Sie in einer interaktiven Karte nachsehen, ob auch in Ihrer Nähe "Raumfahrt überall ist".

Weitere Schlagzeilen

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag hält sich am Hochrhein und am Bodensee anfangs zäher Hochnebel. Sonst scheint die Sonne. Am Nachmittag kommen im Westen Wolken auf. Die Temperatur steigt auf Werte von 13 bis 20 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher