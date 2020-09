Großbritannien ist eines der besonders stark von der Corona-Pandemie getroffenen Länder. Das Vereinigte Königreich verzeichnet mit fast 42.000 die höchsten Todeszahlen in Europa und die fünfthöchsten weltweit. Trotzdem gab es im Sommer Anzeichen, dass das Virus eingedämmt werden könnte: Am 1. Juli wurden lediglich 63 Neuinfektionen registriert, der niedrigste Wert seit März. Danach pendelten sich die Neuinfektionen für zwei Monate bei etwa 1.000 pro Tag ein. Doch seit Anfang September laufen die Infektionszahlen wieder aus dem Ruder: Etwa 6.000 Menschen haben sich zuletzt innerhalb eines Tages neu infiziert. Wissenschaftliche Berater der Regierung warnen, dass es bald 50.000 am Tag sein könnten.